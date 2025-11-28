巨人と西武でプレーした松原聖弥選手が28日、自身のSNSを更新。今季限りでの現役引退を発表しました。松原選手は2016年に育成5位で巨人に入団。18年に支配下登録を勝ち取ると、2020年に一軍デビューを果たしました。翌年にはブレイクし自己最多となる135試合に出場。巨人・甲斐拓也選手に並ぶ育成出身選手最多タイの12本塁打を放つなど、打率.274、37打点、15盗塁をマークしました。24年6月には若林楽人選手とのトレードで西武に移