日本ハムの杉浦稔大投手（33）が28日、本拠地エスコンフィールドで契約更改交渉に臨み、今季推定年俸7000万円からダウン提示でサインした。球団からの評価には「今年の結果なので当然かなと思います。来季優勝するために、しっかりと戦力になって欲しいと伝えてもらった」と振り返った。プロ12年目の今季は18試合に登板。2勝2敗1ホールド、防御率4・96と数字を落とした。「なかなか結果で波に乗れないシーズンだったのが率