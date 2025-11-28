今年も残すところ1か月あまりです。熊本県阿蘇市の幼稚園では、園児たちが一足早く餅つきを体験しました。 【写真を見る】家庭ではあまり見なくなった「杵と臼」で園児が餅つき自分でついた、できたての味は？熊本県阿蘇市 阿蘇中央幼稚園では、家庭ではあまり見られなくなった杵と臼を使う昔ながらの餅つきを、毎年行っています。 ねじり鉢巻き姿の園児たちは、大きな声援を受けながら寒さにも負けず元気に餅をつきました