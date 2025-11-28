ソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が２８日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の５億５０００万円プラス出来高払いでサインした。来季が７年契約の４年目となる。（金額は推定）今季は腰痛のために開幕後わずか３試合で離脱。４月上旬に手術を受けた際には「競技復帰まで２〜３か月の見込み」との診断だったが、想定より大幅に早い５月２７日に１軍復帰した。しかし、その後も左かかと痛