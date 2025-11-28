今日28日は、低気圧の発達や前線の通過に伴い、全国的に沿岸部を中心に風が強まっています。このあとも明日29日の朝にかけて北日本を中心に非常に強い風の吹く所がある見込みで、暴風に警戒が必要です。また、北日本ではこのあと雨が雪に変わるため、車の運転などお気をつけください。沿岸部を中心に最大週間風速が20m/s超今日28日朝にかけて寒冷前線が通過した西日本では、沿岸部を中心に風が強まり、隠岐の島町(島根)では未明に