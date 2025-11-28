今年2月、11年ぶりにプロレスリング・ノアに再入団。そして、7月には11年半ぶりに団体の象徴であるGHCヘビー級王座に返り咲いたKENTAが、若き挑戦者たちを相手に「対等な目線」で戦い続けた姿は、44歳のベテランとは思えないほど瑞々しく、そして挑戦的だった。NOAHでキャリアをスタートさせ、WWEへの挑戦と挫折、新日本プロレスでのヒール時代を経て、満を持して古巣に帰還したその姿は、彼の平坦ではないプロレス人生を、よりド