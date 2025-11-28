「能代地区線形改良」が開通国土交通省東北地方整備局能代河川国道事務所は2025年11月26日、秋田道の一部として建設を進めている国道7号の「能代地区線形改良」が、12月9日（火）14時に開通すると発表しました。【地図】能代地区線形改良の開通ルートを見る秋田道は岩手県北上市の東北道・北上JCTを起点とし、秋田県の横手市・秋田市・能代市・大館市などを「C」の字を描くように経由して小坂町の小坂JCTまでを結ぶ高規格道路