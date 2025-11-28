¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2025Ç¯11·î27Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤Ç¤¢¤ëAlibaba¤¬¡¢¼«¼Ò¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖQwen¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿AI¥°¥é¥¹¡ÖQuark AI Glasses¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Quark AI Glasses¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖS1¡×¤È¡¢Î÷²ÁÈÇ¤Î¡ÖG1¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Alibaba Launches New Quark AI Glasses Series in China, Deeply Integrated with Qwen | Alizilahttps://www.alizila.com/alibaba-launches-new-quark-ai-glasses-series-in-china-dee