28日午前、名古屋市南区で工事用の足場が崩れました。 警察によりますと、28日午前8時半ごろ、名古屋市南区豊田で現場の作業員から「足場が崩れている」と110番通報がありました。 現場では住宅工事が行われていたとみられ、当時現場には作業員がいましたが、けがはないということです。 名古屋市内では北西の風が強く吹いていて、28日午前9時に最大瞬間風速13mを観測していました。 警察は、強風の影響で足場が崩れ