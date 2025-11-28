大分県日出町で、27日夜ウシのえさを保管している倉庫が全焼し、竹やぶに延焼する火事がありました。 この火事によるけが人はいません。 日出町の火災現場 ◆TOS荒木崇史カメラマン（28日午後10時半ごろ）「火災発生からおよそ3時間が経 った現在も消防による懸命な消火活動が行われています」 火事があったのは日出町南畑の畜産業井上勝介さんが所有するウシのえさのわらを保管している倉庫です。