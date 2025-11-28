テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２８日、ニホンウナギを含むウナギ全種の国際取引の規制強化案が、ワシントン条約締約国会議の委員会で２７日、否決されたことを報じた。番組ではＥＵ（欧州連合）などが絶滅の恐れがあるとして規制の対象にするべきと主張する一方で、ウナギの国内消費の約７割を輸入に頼っている日本はこれに強く反対してきたことを紹介。各国に働きかけ、ウナ