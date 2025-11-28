歌舞伎俳優の市川染五郎が来年５、６月に出演する舞台「ハムレット」のキービジュアルが２８日、初公開された。人間の苦悩を深く描いた傑作として愛されてきたシェークスピアの四大悲劇の一つ「ハムレット」にストレートプレイ初挑戦・初主演の染五郎が挑む。パリ・オートクチュール・ファッションウィークで唯一の日本人デザイナーとして継続的にコレクションを発表するファッションデザイナーの中里唯馬（なかざと・ゆいま）