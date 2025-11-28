1児の母でタレントのスザンヌ（39）が27日、自身のインスタグラムを更新。母・キャサリンさん手作りの“バブーシュカ”を着用した冬の私服コーデを披露した。【写真】「めちゃ可愛い」母手作りの“バブーシュカ”をかぶったスザンヌスザンヌは「母手作りバブーシュカ第2弾 これかぶり方正解？笑」とつづり、白いニット素材のバブーシュカに三つ編みを合わせたショットを公開。ファーアウターにチェックのフリルスカートを合わ