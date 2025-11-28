女優の吉川愛が、公開したキュートなドアップショットにファンが目を離せなくなっている。２８日までにインスタグラムで「ワン」とつづり、愛犬との可愛らしいドアップのツーショットを複数枚披露した。この投稿にファンからは「めっちゃ可愛いー過ぎる」「素敵な写真です」「もふもふ」「みんな可愛い」「癒しだ〜！」「みんな幸せそう」「幸せのかたまりでしかない」「幸せな空間すぎる」などの声が寄せられている。