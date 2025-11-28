元純烈の岩永洋昭（46）が27日、自身のインスタグラムを更新。娘との“顔出し”2ショットを披露した。【写真】「ほんっとに美人さん」「そっくり」娘との“顔出し”2ショット披露の岩永洋昭岩永は「嫁様がお忙しい中、娘様にパッと夜飯を食べさせる為に入った居酒屋にて…秀逸過ぎる1枚……笑」とつづり、「ダメおやじ」と書かれたポスターの前でジョッキを片手に愛娘とくつろぐ2ショット写真を投稿。さらに「自覚しつつ、出