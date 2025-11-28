繁華街での悪質な客引き行為をなくそうと、北九州市と警察などが連携し取り組みを進める団体が28日に発足しました。「客引きゼロパートナーシップ北九州」は、北九州市や警察のほか、市内の事業者が連携し、客引き行為をなくしていこうと発足しました。北九州市では、JR小倉駅付近の禁止エリアで飲食店などの客引き行為を禁止する条例が3年前に制定されました。しかし、悪質な客引きはなくならず市民から対策を求める