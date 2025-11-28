ヤクルト・沢井廉外野手（２５）が２８日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸１０００万円でサインした（金額は推定）。３年目の今季は２７試合で打率１割８分７厘、１本塁打、３打点。２軍では８６試合で打率２割１分６厘、１０本塁打、２８打点だった。村上宗隆がメジャー移籍となる来季、池山新監督からも期待される左の大砲候補は「『期待してるよ』という言葉はもうずっと、みんなからかけていただい