将棋の第19回朝日杯将棋オープン戦二次予選Dブロックが11月28日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、佐藤天彦九段（37）が西尾明七段（46）に勝利した。【中継】佐藤九段が西尾七段に勝利 14時から予選決勝ABEMAでテキスト解説を務めた村中秀史七段（44）は、「後手の西尾七段が序盤に工夫して角換りの珍しい形に進みました。中盤に佐藤九段が猛攻を仕掛けて、西尾七段が受ける展開が続きました。98手目の角打ちの辺りがポイン