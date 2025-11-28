28日朝、長野市松代町にある小学校近くの住宅の敷地内で、成獣とみられるクマ1頭が目撃されました。警察や市が注意を呼び掛けています。28日午前7時前、長野市松代町西条にある西条小学校付近の住宅で、住民から「庭先にクマが出て、追いかけられた」と警察に通報がありました。目撃した住民は「クマが来て、1メートル以内、手を伸ばせば届くぐらいのところまでクマが来た。恐怖心というよりも驚いているから、大きい声を出