東京午前のドル円は１５６．５８円付近まで円安・ドル高推移する場面はあったが、値幅は限定的。米感謝祭と週末に挟まれた一日とあって海外市場でも動意が高まりそうにないことから、模様眺めムードが強い。米国の景気を占う米年末商戦の行方についての警戒感も特に見られない。 ユーロ円は１８１．５２円付近、ポンド円は２０７．２１円付近、豪ドル円は１０２．３１円付近まで強含んだ後に押し戻されている