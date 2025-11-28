【UEFA ヨーロッパリーグ】フェイエノールト 1−3 セルティック（日本時間 11 月 28 日／スタディオン・フェイエノールト）【映像】急加速にGK驚愕「超高速鬼プレス」セルティックのFW前田大然が、高速プレスで相手GKのミスを誘発し、ゴールをお膳立て。圧巻のフルスプリントに、ファンが驚愕している。日本時間11月28日のUEFAヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第5節で、セルティックがアウェイでフェイエノールトと対戦