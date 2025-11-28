兵庫県の内部告発問題をめぐり、自殺した元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで逮捕されたNHK党党首の立花孝志容疑者（58）について、神戸地検は28日、名誉毀損の罪で起訴しました。【映像】笑顔でグッドサインをする立花容疑者起訴状によりますと、立花被告は去年12月、自身が立候補した選挙の街頭演説などで、県議会の百条委員会の委員を務めた竹内英明元県議について「警察の取り調べを受けているのはたぶん間違いない」などと