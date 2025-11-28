イケメン雀士のどこのツボに入ったのか。とにかく笑顔が収まらなかった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第2試合、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）が放銃した直後から、しばらくニヤニヤした表情が止まらず、実況者から「まだ笑ってるんすよ！」とツッコミが入る珍場面があった。【映像】照れくさかった？イケメン内川、放銃したのにニヤニヤ顔が止まらない場面は南1局1本場。内川は3万6500点持ちでトップ目を走っていた