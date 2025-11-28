２８日前引けの日経平均株価は前日比２２円３４銭安の５万０１４４円７６銭。前場のプライム市場の売買高概算は８億４４３５万株、売買代金概算は２兆２１４億円。値上がり銘柄数は１１２４、値下がり銘柄数は４１９、変わらずは６５銘柄だった。 日経平均株価は小幅安。前日の米株式市場は感謝祭の祝日で休場だった。やや手掛かり材料難となるなか、日経平均株価は小幅に上昇してスタートしたが上値は重く、買い一巡