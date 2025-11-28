ボディビル日本一に輝いた“イケメン高校生”の日常生活に密着。8人兄弟の大家族の朝食を担当するいおうの自宅の冷蔵庫に注目が集まった。【映像】「コストコの陳列みたい！」自宅冷蔵庫の中身ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公