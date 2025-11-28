嵐山光三郎さん軽妙なエッセーやテレビのバラエティー番組でも人気を集めた作家の嵐山光三郎（あらしやま・こうざぶろう）さんが14日午後、肺炎のため死去したことが28日、分かった。83歳。静岡県出身。葬儀は近親者で行った。国学院大を卒業後、平凡社に入社。雑誌「太陽」編集長などを務めた。独立後に雑誌「ドリブ」やテレビの人気バラエティー番組「笑っていいとも！増刊号」編集長を務め、1980年代の若者文化の担い手とな