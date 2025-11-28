北海道電力・泊原子力発電所3号機の再稼働を巡り、北海道の鈴木直道知事はきょうの道議会で、再稼働を容認する考えを表明する見通しです。記者「審査の合格から4か月。泊原発3号機の再稼働の問題に、きょう、一定の方向性が示されそうです」きょう午後から始まる北海道議会で鈴木知事は、泊原発の再稼働について見解を求められ、「再稼働はやむなし」と容認する考えを表明する見通しです。関係者によりますと、きょう、自身の考え