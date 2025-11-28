アメリカのトランプ大統領は27日、首都ワシントンのホワイトハウス周辺で26日に銃撃された州兵の1人が死亡したと明らかにしました。亡くなったのは、治安維持のためウエストバージニア州からワシントンへ派遣されていた20歳の女性兵士だということです。また、ともに撃たれた24歳の男性兵士と容疑者として拘束されたアフガニスタン国籍の男は重体だとしています。