アメリカのトランプ大統領は27日、ベネズエラからの麻薬の密輸対策として、近く地上での取り締まりを開始すると明らかにしました。トランプ大統領は、「海上での密輸を望まない人々が増えていることに気づいているだろう。われわれは地上での密輸も阻止し始める。地上の方がより簡単だが、それはまもなく開始される」と話しました。トランプ大統領は、アメリカ軍の関係者とオンラインで会談し、ベネズエラからの麻薬の密輸対策とし