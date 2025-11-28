きょうは広く晴れますが、各地で北寄りの風が強まるでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋･津で16℃ 週末は広く晴れ各地お出かけ日和に 朝晩と日中の寒暖差に注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（11/28 昼） 正午前の名古屋市内はすっきり晴れています。けさは一時的に雨を観測しましたが、この時間の気温は13.5℃で、風が強く吹いています。 きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。沿岸部を中心に北寄りの風が強まる見込