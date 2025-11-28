大分県大分市で起きた大規模火災は依然鎮火には至っていません。 そんな中、28日から一部の被災者が規制区域への立ち入りを許可され自宅に一時的に戻る姿が見られました。 大分市佐賀関 ◆TOS甲斐菜々子記者「規制線の中に入ることが出来る許可証を持った人たちがヘルメットやマスクをして自宅に向かっていきます」 この火事は11月18日に大分市佐賀関で発生し182棟が燃え、1人が亡くなりました。 火災現場周辺