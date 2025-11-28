11月28日より、日本テレビの過去の名作ドラマ・アニメをTVerで無料配信する特別企画『期間限定！日テレ人気番組まつり！』がスタートすることが発表された。 参考：『ブラッシュアップライフ』を改めて観て感じること“選択しない選択”に対する優しさ 配信ラインナップには、放送当時に大きな反響を呼んだ松岡昌宏主演の『サイコメトラーEIJI』をはじめ、石原さとみ、綾野剛W主演の『恋はDeepに』、松岡茉優