【モデルプレス＝2025/11/28】櫻坂46の松田里奈が2026年1月20日に発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、自然の中で撮影された先行カットが解禁された。【写真】坂道キャプテン、水着姿で美ボディ披露◆松田里奈、レース衣装で妖精のような姿今回解禁されたのは、ロトルアのレッドウッド森林公園にて、木の陰からひょっこり顔をのぞかせている1枚。レースの衣装も相まって、まるで妖精のようなワンショットとなってい