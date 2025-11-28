柏崎刈羽原発について花角知事が再稼働に容認する姿勢を示したことを受け、新潟県市長会は臨時総会を開き「知事の判断を尊重する」ことを決めました。柏崎刈羽原発をめぐって花角知事は避難道路の整備など7項目について国の対応を確認した上で再稼働を容認するとしています。28日は県内20の市からなる新潟県市長会が臨時総会を開催し、市長会として「知事の判断を尊重する」ことを決めました。〈県市長会関口芳史会長〉「（知事