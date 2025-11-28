【「パーフェクトグリッター」第3巻】 11月28日発売 価格：770円 「パーフェクトグリッター」第3巻書影 【拡大画像へ】 小学館は、「明日、私は誰かのカノジョ」の作者・をのひなお氏が描くガールズサスペンス「パーフェクトグリッター」の第3巻を本日11月28日に発売した。価格は770円。 これを記念して同日より、全国のフェ