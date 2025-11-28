岡山を代表する文化財を一堂に集めた特別展が、岡山県立博物館できょう（28日）から始まりました。 【写真を見る】岡山県立博物館で郷土の文化財を一堂に集めた特別展仏像・太刀・仏教絵画など約70点【岡山】 （テープカット）「どうぞ」 特別展「岡山の文化と出会う宗教美術から超絶技巧まで」です。県立博物館が来年、開館55年を迎えることを記念して開かれたもので、岡山で育まれてきた文化を紹介しています。仏像や