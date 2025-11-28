アイドルとファッションの融合イベント『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』（通称：IRC 2026）が、2026年3月15日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催されることが発表された。【写真】豪華ラインナップ！出演者たちの写真昨年に続く開催となり、出演者第1弾として、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、高嶺のなでしこの5組が発表された。イベントは「共創とつなが