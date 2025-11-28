櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）が来年1月20日に発売する1st写真集『まつりの時間』（幻冬舎）より、新規カットが公開された。【写真】松田里奈1st写真集『まつりの時間』全4種表紙一挙公開ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。ま