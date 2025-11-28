解散した「TOKIO」のメンバー国分太一さんは2025年11月26日、コンプライアンス違反を理由に日本テレビ系の番組を降板になってから初めて会見を行い、「何が違反だったのか、答え合わせをしたい」と訴えた。日テレ側は関係者を二次加害から守るため「答え合わせ」は難しいとして、詳しい説明を避け続けている。落としどころが見つかるかもしれないこれについて、「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）の木曜コメンテー