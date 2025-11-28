岡山の冬を代表するイルミネーションイベント「MOMOTAROH FANTASY」が昨夜（27日）、岡山市街地で始まりました。 【写真を見る】岡山市街地を光で彩る40回目の「MOMOTAROH FANTASY」始まるテーマは「光でつなぐ、桃太郎のまち」 きのうJR岡山駅で行われた点灯式。「MOMOTAROH FANTASY」です。40回目の節目となる今年のテーマは「光でつなぐ、桃太郎のまち」。岡山市街地を、色とりどりの約13万球のLEDが照ら