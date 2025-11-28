『乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート』が、26・27日に横浜アリーナで開催された。今回はDay1の様子をレポートする。【ライブ写真一覧】あまりに美しい…雪のように白い久保史緒里ライブの開幕を告げるOVERTUREのVTRは、「2025.11.26」の新横浜駅から始まる。そこから電車に乗って、“久保史緒里”の軌跡を辿りながら過去へとさかのぼる。行き着いたのは「2016.04.24」の山形駅。それは、ライブの後半で久保から語られること