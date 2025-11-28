今年８月、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年の女子生徒をはねたとされる６２歳の男の判決公判がきょう開かれ、山形地方裁判所酒田支部は男に拘禁３年６か月の実刑判決（求刑：拘禁４年６か月）を言い渡しました。