乃木坂46の3期生・久保史緒里（24）が、26・27日に神奈川・横浜アリーナで『卒業コンサート』を開催。26日に行われたDAY1公演のアンコールでは、久保が「大好きな先輩」についてスピーチする場面があった。【ライブ写真41点】あまりに美しいドレス姿…真っ白な久保史緒里卒コン初日のアンコールは、久保のスピーチから始まった。冒頭の山形県で観たアンダーライブが乃木坂46のオーディションを受けようと思ったきっかけだった