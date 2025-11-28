ポムポムプリンが、12月13日深夜放送のニッポン放送『ポムポムプリンのオールナイトニッポン0』（深3：00）で、パーソナリティーを務めることが決定した。【写真】前代未聞の『ポムポムプリンANN0』ゲストに山下美月ポムポムプリンはサンリオから1996年にデビューした、こげ茶色のベレー帽がトレードマークで、のんびり屋のゴールデンレトリバーの男のコのキャラクター。今年開催されたサンリオキャラクターの人気投票イベント