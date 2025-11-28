泊原発３号機について、鈴木直道知事は１１月２８日にも再稼働に「容認」の考えを表明するとみられます。背景には再稼働について道民から一定の理解が得られているとの判断などがありそうです。鈴木知事は開会中の道議会で、２８日午後に始まる一般質問に答える形で、泊原発３号機の再稼働に「容認」の考えを示すとみられます。原発の再稼働には事実上、地元自治体や道の同意が必要とされていて、これまでに泊村と神恵内村、共和町