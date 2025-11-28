広島市内で男性が現金3万円を脅し取られた恐喝事件で警察は指定暴力団の事務所を捜索しました。県警の捜査員18人態勢で家宅捜索に入ったのは広島市の指定暴力団共政会荒瀬組の事務所です。警察は27日、組員の男（42）など3人を逮捕。3人はことし9月、広島市内を走行する車の中で男性（20代）に対し、頬を平手打ちするなどし、現金3万円を脅し取った疑いです。3人は知人同士とみられ、警察は捜査に支障があるとして3人の認否を明ら