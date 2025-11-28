プロボクシング元世界4階級制覇王者で現WBA世界バンタム級9位の井岡一翔（36＝志成、31勝16KO4敗1分け）が28日、都内の所属ジムで会見。12月31日に東京・大田区総合体育館でベネズエラ王者マイケル・オルドスゴイティ（24＝ベネズエラ、15勝14KO1敗）とWBA世界同級挑戦者決定戦を行うと発表した。井岡は今年5月、当時のWBA世界スーパーフライ級王者フェルナンド・マルティネス（34＝アルゼンチン）に挑戦。昨年7月に敗れた相手