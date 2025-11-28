これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、全域にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲と佐渡に強風注意報、上・中・下越の沿岸部と佐渡に波浪注意報が発表されています。 各注意報の出ているところでは、急な強い雨や竜巻などの激しい突風・落雷・強風や高波に注意が必要です。 ◆28日(金)これからの天気 雨が降ったりやんだりの天気が続くでしょう。カミナリを伴って、降り方が強まるところもありそうです。