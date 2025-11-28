兵庫県庁（神戸市中央区）に正当な理由なく侵入したとして、建造物侵入罪に問われた男（20・大阪府池田市）に対し、神戸地裁は27日、罰金10万円（求刑通り）を言い渡した。弁護側は、「（斎藤元彦）知事に辞職を求める面談に応じてもらいたかった。県庁は一般に公開された場所で、あくまでも憲法16条に定められた『請願権』に基づく行為であり、侵入という犯罪構成要件にはそぐわない」という趣旨で無罪を主張していたが、神戸