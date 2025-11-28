【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NOMELON NOLEMON（読み：ノーメロンノーレモン）が、2026年2月11日に3rdアルバム『EYE』をリリースすることが決定。先行配信として、新曲「シーグラス」が12月10日にリリースされる。 併せて、ソロライブ『NOMELON NOLEMON LIVE 2026 “EYE SYNC”』の開催も発表された。 ■ノーメロの“現在（いま）”を体現する作品『EYE』 3rdアルバム『EYE』